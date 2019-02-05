Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması ve Yaya Geçitlerinin...

İçişleri Bakanlığı, Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması ve Yaya Geçitlerinin...

2 saat önce

IHAAW123304-GEN/05-02-2019- İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yarın 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapacak.

İçişleri Bakanlığı, Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması ve Yaya Geçitlerinin..., System.String[]
IHAAW123304-GEN/05-02-2019

- İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yarın 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapacak. Bütün illerde eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak. 05.02.2019 12: 33: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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