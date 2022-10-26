İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönem başlatıyor! Kaza yapan sürücüye ders, kazaya karışan araçlara özel denetim yapılacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönem başlatıyor! Kaza yapan sürücüye ders, kazaya karışan araçlara özel denetim yapılacak

26.10.2022 18:02

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda trafikte yeni dönemi başlatmak için harekete geçti. Bu kapsamda en çok kaza yapan kusurlu 5 bin sürücüye sürüş kuralları dersi verilecek. Kazaya karışan araçlara ise özel denetimler düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda belirlediği yeni hedef ve uygulamalar kapsamında, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.

Buna göre;

  • Kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.
  • Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.
  • Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.
  • Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.
  • 2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.
  • 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin 2'inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.
  • Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.
  • Hedef planlı denetimler kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetimi yapılacak.
  • Trafik kazası kaynaklı can kayıplarının yüzde 8,3'e düşürülmesi için faaliyetler yürütülecek.
  • Kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5 binine "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" verilecek, üç eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak.
  • Ülke genelinde yol kullanıcılarını trafik güvenliği hususunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitim materyalleri bastırılacak, bireylere küçük yaşta trafikte güvenli davranma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik güvenliği eğitimlerine devam edilecek.
  • Trafik kazasına karışan araç türlerinin istatistiki bilgileri çıkarılacak, kazaya karışan araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak.
Kaynak: AA
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