İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun...
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:51
Kaynak: AA
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