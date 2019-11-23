Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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