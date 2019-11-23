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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı. Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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