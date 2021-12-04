Üye Girişi
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi"

04.12.2021 21:08
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-6 Operasyonları kapsamında Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-6 Operasyonları kapsamında Tunceli- Ovacık ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık, Jandarma, Komando, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti 22:08 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? 17:57 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17:17 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
22:09 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
22:07 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
21:47 Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki
21:24 Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
21:14 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
20:51 Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 kişi hayatını kaybetti
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
20:06 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi         
22:10
İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama         
21:32
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 22:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement