İçişleri Bakanlığı: "Türkiye-İran sınırında terör saldırısında bir özel harekat polisimiz şehit oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA