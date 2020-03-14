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İçişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak...
22 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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