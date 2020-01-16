İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi - Son Dakika

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İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'Narkotik Uygulaması' gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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