İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi - Son Dakika

İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'Narkotik Uygulaması' gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'Narkotik Uygulaması' gerçekleştirdi

İçişleri bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'narkotik uygulaması' gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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