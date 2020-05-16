İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:25 Kaynak: İHA
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