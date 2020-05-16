İçişleri Bakanlığı, "Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı." - ANKARA