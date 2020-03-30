İçişleri Bakanlığı: Ülkede 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.