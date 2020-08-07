İçişleri Bakanlığı: "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır." - ANKARA
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7.08.2020 16:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe,... - Son Dakika