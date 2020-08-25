İçişleri Bakanlığı, uygunsuz içerik paylaşan hesapla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundan 'elifsaritutuklansin' hashtagıyla yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter'da, 'elifsaritutuklansin' isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan 'elif.antplii' isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahsın, Gaziantep'te yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldığı duyuruldu.

Bahsi geçen konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun Türkiye'yle ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı oluşturmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA