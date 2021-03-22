İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı
22.03.2021 16:45
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak, "Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı. Antalya'da sadece Mavi Bayrak Operasyonu'nda 247 torbacı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
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