İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi - Son Dakika

Türkiye İçişleri Bakanlığı uzmanları, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerine eğitim verdi.

Başkent Bişkek'te Şumkar Özel Kuvvetler Alayı'nda düzenlenen 10 günlük kursa, Şumkar Özel Kuvvetleri, iç kuvvetler, güvenlik hizmetleri, devriye polisi, ilçe kolluk kuvvetleri ve polis akademisi mensupları katıldı.

Kırgız kolluk kuvvetlerine kitlesel gösterilerin önlenmesi, emniyet ve güvenliğin sağlanması, özel amaçlı araçların doğru ve verimli kullanılmasına yönelik taktik tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Türk uzmanlar, deneyimlerini İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet Eğitim Merkezi ile de paylaştı.

Kırgızistan ve Türkiye içişleri bakanları arasında imzalanan anlaşma, Kırgız kolluk kuvvetlerinin görevlerini zamanında, doğru ve kusursuz bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve iş verimini artırmayı amaçlıyor.