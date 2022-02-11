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İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi

11.02.2022 11:25
İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi

Türkiye İçişleri Bakanlığı uzmanları, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerine eğitim verdi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı uzmanları, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerine eğitim verdi.

Başkent Bişkek'te Şumkar Özel Kuvvetler Alayı'nda düzenlenen 10 günlük kursa, Şumkar Özel Kuvvetleri, iç kuvvetler, güvenlik hizmetleri, devriye polisi, ilçe kolluk kuvvetleri ve polis akademisi mensupları katıldı.

Kırgız kolluk kuvvetlerine kitlesel gösterilerin önlenmesi, emniyet ve güvenliğin sağlanması, özel amaçlı araçların doğru ve verimli kullanılmasına yönelik taktik tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Türk uzmanlar, deneyimlerini İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet Eğitim Merkezi ile de paylaştı.

Kırgızistan ve Türkiye içişleri bakanları arasında imzalanan anlaşma, Kırgız kolluk kuvvetlerinin görevlerini zamanında, doğru ve kusursuz bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve iş verimini artırmayı amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi
İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi

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İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı uzmanları Kırgızistan kolluk kuvvetlerine eğitim verdi - Son Dakika


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