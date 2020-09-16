İçişleri Bakanlığı: "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla...
İçişleri Bakanlığı: "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek"
İçişleri Bakanlığı: "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek"
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