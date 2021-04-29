İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, kısıtlama süresince muafiyet kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathanelerde çalışanların, e-Devlet platformundaki İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olduğu, bu nedenle bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesinin, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilen genelgede, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00'da sona ereceği ifade edildi.

Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak.

Görev belgesi başvurusunda bulunan iş yerlerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek, bu kontrollerden sonra görev belgesi düzenlenecek.

İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyon sayesinde anlık ve otomatik sorgulamalar sonucunda bildirimle aranan şartlar arasında uyum tespiti halinde görev belgesi sistem üzerinden otomatik çıkarılacak.

Firma yetkilisi de çalışan da sorumlu olacak

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Çalışanın e-Başvuru sistemini kullanımı sırasında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisince imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-Başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında, iş yeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan sorumlu olacak.

Görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

Görev belgeleri kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek

e-Başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahıyla denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren iş yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki iş yerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaları teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personelle hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan "kamu personeli görev bildirim belgesi" düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

"Cenaze izin hizmeti" doğrudan erişilebilir hale getirildi

Daha önce e-Devlet'te İçişleri Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan e-Başvuru sistemi içinden yapılabilen "Seyahat İzin Başvuruları" da doğrudan erişilebilir hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla elektronik ortamda "cenaze izin hizmeti"ne de seyahat izni başvurusundan ayrı ulaşılabilecek.

Ayrıca cenaze izni için başvuru sırasında vatandaşların elektronik ortamda "ölüm belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.

Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonlarıyla teyit edilecek.