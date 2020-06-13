İçişleri Bakanlığı, valiliklere

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ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı