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İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." - ANKARA
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