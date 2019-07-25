Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz' operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz' operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
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