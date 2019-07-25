İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz' operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz' operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
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