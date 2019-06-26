Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" dedi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:00 Kaynak: DHA
Çatak, Van, Güncel
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