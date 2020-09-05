İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 'nün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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