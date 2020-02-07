İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.
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