İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Bahçesaray, Mülkiye, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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