İçişleri Bakanlığı: "Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat...

İçişleri Bakanlığı: "Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Jandarma, Gürpınar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat... - Son Dakika
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