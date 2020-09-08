İçişleri Bakanlığı: "Van ilinde Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı" - Son Dakika

- İçişleri Bakanlığı: "Van ilinde Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı"

VAN - İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katıldığı ifade edildi.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 görev aldı.