Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül 'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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