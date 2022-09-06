İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

06.09.2022 11:48
İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 1 Eylül'de etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde Tatvan sorumlusu 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yusuf Gül, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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