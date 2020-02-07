İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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