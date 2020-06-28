İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komando birliklerince ortak düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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