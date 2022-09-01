Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde bölge sorumlusu olmak üzere Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van'ın Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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