Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

01.09.2022 19:24
Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Han Yaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Han Yaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde bölge sorumlusu olmak üzere Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van'ın Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

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Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 'Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.' İçişleri Bakanlığı: 'Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.'
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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