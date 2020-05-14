İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:54 Kaynak: AA
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