Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Berlin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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