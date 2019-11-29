Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. " - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Belçika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
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