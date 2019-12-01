İçişleri Bakanlığı : "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

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