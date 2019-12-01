Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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