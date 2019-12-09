Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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