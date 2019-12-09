İçişleri Bakanlığı , yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA

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