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İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA
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