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İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA
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