İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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