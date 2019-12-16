İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti

Son Dakika Haberleri
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber
00:53 Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
00:53 Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi - Son Dakika Haber
00:47 Trump'a yönelik azil raporu açıklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 01:19:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]