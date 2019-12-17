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İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi."
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