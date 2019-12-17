İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi."

İçişleri Bakanlığı, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:26 Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir - Son Dakika
17:26 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
17:26 Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı - Son Dakika
17:25 Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika
17:25 Edirne kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]