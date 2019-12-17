İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir" - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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