İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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