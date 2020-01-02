İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, İsviçre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
23:29 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama - Son Dakika Haber
23:24 Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar - Son Dakika Haber
23:17 Tarsus'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika Haber
23:00 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Son Dakika Haber
22:55 EastMed boru hattı anlaşması Atina'da imzalandı - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]