İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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