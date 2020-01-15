İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. - ANKARA
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