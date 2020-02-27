İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i görevden uzaklaştırdı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz