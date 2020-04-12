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İçişleri Bakanlığı: "Yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara adli-idari işlem uygulanacaktır.
İçişleri Bakanlığı: "Yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara adli-idari işlem uygulanacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:18 Kaynak: AA
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