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İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA
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