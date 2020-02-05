İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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