İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi yayımladı.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valilikleri izniyle yapılabilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:42 Kaynak: İHA
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