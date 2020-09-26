Son dakika haber | Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist öldürüldü
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
(İHA)
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