İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan ve terörden arananlar listesinde 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu kaydedildi. Ayrıca Hakkari'nin Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - ANKARA