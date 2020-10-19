İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay- Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
- Kaynak: İHA
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