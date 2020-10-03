İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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