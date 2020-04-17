İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal...

15 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek."

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:04 Kaynak: AA

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