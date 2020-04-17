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İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal...
15 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek.
İçişleri Bakanlığı: "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek."
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:04 Kaynak: AA
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