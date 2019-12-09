Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi."
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Yunanistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi."

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:21 Kaynak: İHA
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